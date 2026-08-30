KKTC'de Taşucu'na giden ve toplamda 269 yolcu ve mürettebatın bulunduğu belirtilen yolcu gemisi Girne'den Mersin'in Taşucu limanına yola çıkmasının hemen ardından battı.
Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken, bir gün önce aynı gemide çekildiği belirtilen bir video yayınlandı.
Geminin bir gün önce de fırtınaya yakalandığı belirtilirken, videoyu paylaşan vatandaş "Geçirdiğim en kötü yolculuk" notunu düştü.
Videoda gemi fırtına nedeniyle çok şiddetli sarsılırken, vatandaşlar sık sık çığlık attı.
Öte yandan batan gemide arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden gelen ilk verilere göre, 159 kişi kurtarıldı.