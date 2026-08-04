NASA, uydulardan (Uluslararası Uzay İstasyonu, AIRS, ECOStress) elde ettiği termal verileri ve ısı indekslerini kullanarak Dünya'nın gelecekteki yaşanabilirlik haritasını çıkardı. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verileriyle de desteklenen araştırmaya göre, insan vücudunun terleme yoluyla kendini soğutma kapasitesini ölçen "yaş termometre sıcaklığı" kritik seviyelere ulaşıyor.

Bilim insanları, sağlıklı bir insanın dayanabileceği en yüksek yaş termometre indeksini 35°C olarak kabul ediyor. Bu sıcaklıkta altı saat dışarıda kalmanın doğrudan ölüme yol açtığı belirtilirken, NASA'nın iklim tahmin modelleri bu ölümcül eşiğin yakında kalıcı olarak aşılacağı bölgeleri tek tek listeledi.

İşte iklim modellerine göre önümüzdeki 30 ila 50 yıl içinde yaşanmaz hale gelecek o bölgeler:

GÜNEY ASYA BÖLGESİ

İklim değişikliğinin en ağır sonuçlarının görüleceği bölgelerin başında Güney Asya geliyor. NASA'nın tahminlerine göre, Güney Asya'nın büyük bir kısmı ve özellikle Pakistan çevresi 2050 yılına kadar kalıcı olarak insan yaşamı için elverişsiz hale gelecek.

İRAN, UMMAN VE KUVEYT

Basra Körfezi'nde yer alan İran, Umman ve Kuveyt'te 2050 yılına kadar yaş termometre sıcaklığının düzenli olarak 35°C'yi aşacağı öngörülüyor. NASA kayıtlarına göre, bu bölgenin subtropikal kısımlarında 2005 yılından bu yana 35°C sınırı halihazırda birkaç kez aşıldı ve bu tehlikeli sıcaklıkların görülme sıklığı son 40 yılda üç katına çıktı.

MISIR, SUUDİ ARABİSTAN, YEMEN VE SOMALİ

Isı endeksinin insan hayatını tehdit edeceği bir diğer coğrafya ise Kızıldeniz bölgesi olacak. Mısır, Suudi Arabistan, Sudan, Etiyopya, Somali ve Yemen'in 2050 yılı itibarıyla aşırı nem ve sıcaktan dolayı hayatta kalmanın imkansızlaştığı yerler arasına girmesi bekleniyor.

DOĞU ÇİN VE BREZİLYA

NASA'nın projeksiyonlarına göre, Doğu Çin ile Güney Amerika'daki Brezilya'nın büyük bir bölümünde tehlike biraz daha geç ancak eşit derecede yıkıcı olacak. Bu bölgelerin 2070 yılına kadar ölümcül olan 35°C'lik yaş termometre eşiğine düzenli olarak ulaşacağı belirtiliyor.

ARKANSAS, MISSOURI VE IOWA

Kuzey Amerika da bu küresel ısınma krizinden muaf kalamayacak. Rapora göre; Arkansas, Missouri ve Iowa gibi ABD'nin Orta Batı eyaletlerinin 50 yıl içinde tamamen aynı kaderi paylaşarak aşırı sıcaklık ve nem nedeniyle yaşanmaz hale gelmesi öngörülüyor. ABD'de aşırı sıcaklar halihazırda sel ve kasırgaları geride bırakarak yılda ortalama 143 can kaybıyla en ölümcül hava olayı konumunda bulunuyor.