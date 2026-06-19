Çevre Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi’nde yapılan temizliği denize girerek göstermiş, içinde ağır metal olan çamurun ormanlara dökülmesini ise SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı. Ormanın kirletilmesine tepki yağarken, eski AKP Milletvekili ve eski Çevre Bakanlığı Müsteşarı Prof. Mustafa Öztürk duruma kayıtsız kalamadı. Prof. Öztürk, şu tespit ve uyarılarda bulundu:

DETAYLICA ANLATTI

“Taranan dip çamurları önce susuzlaştırılır, katı madde içeriği yüzde 25’lere getirilir. Bu esnada oluşan tuzlu sızıntı suyu tekrar denize verilir. Kalan katı madde tabanı ve çevresi membran kaplı alana serilir. Serilen çamurun bir kısmı buharlaşır, bir kısmı sızıntı suyu bacaları ile dren edilir ve denize tekrar verilir. Yüzde 50 ila yüzde 60 kuruluğa gelen çamur, ağır metal ve tuzluluk bakımından standartlara uygun ise eski maden ocağı rehabilitasyonunda kullanılabilir. Çamur ağır metal ve tuzluluk bakımından uygun değilse bulunduğu yer tehlikeli atık dönüşüm alanına dönüştürülür.”

‘DERE YATAĞINDA OLMAZ!’

Prof. Öztürk, çamur depolama barajlarının depreme karşı dayanıklı olması, altına membran serilmesi, tozu önlemek için üzerinin nemli tutulması, sızıntı suyun sürekli incelenmesi gerektiğini de bildirdi:

“Aşırı yağışlarda çamur barajındaki setlerin yıkılmasını önlemek için tesis çevresine yağmur suyu drenaj kanalları yapılmalı ve bunun çamur barajına ulaşması önlenmeli. Dere yatağı üzerine kesinlikle çamur barajı yapılmamalı.”

Orası yağış alan bir orman vadisi

ÇEVRE Bakanlığı, haberimiz sonrası dip çamurunun döküldüğü yeri “Orman vasfını yitirmiş çorak alan” diye nitelendirmişti. Çevre Bilimci Prof. Doğan Kantarcı, açıklamaya İzmit’e 1970’ten bu yana düşen aylık ve yıllık ortalama yağış miktarlarını çıkararak cevap verdi. “Ortalama 800 mm yağış düşen yerde çorak alan bulamazsınız” diyen Kantarcı şöyle devam etti:

‘AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR’

“Orman, sadece ağaçları ile değil, toprağı ile birlikte ormandır. Ağaçlar kesilse de o orman toprağında yeniden orman yetiştirilir. Bu nedenle orman içi açıklıklara ‘OT’ (Orman Toprağı) işareti konur. Çamur dökülen alan havadan açıkça görülmektedir. Bu vadi ormandır. Bir bölümü teraslanıp ağaçlandırılmıştır. Çorak değildir, orman niteliğini yitirmemiştir.”

Şovdan sonra çamur transferi

Bakan Murat Kurum ile Kocaeli BB Başkanı Tahir Büyükakın İzmit Körfezi’ne dalmıştı. Çıkarılan zehirli atık ormana dökülüyordu.