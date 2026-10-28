Hindistan’ın doğu kıyıları, karaya yaklaşan çok şiddetli Arnab Kasırgası nedeniyle teyakkuza geçti. Saatte 140 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarlar ve şiddetli sağanak yağış getirmesi beklenen fırtına öncesinde, riskli bölgelerden on binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Hafta başından bu yana güçlenerek kuzeybatı yönünde ilerleyen kasırganın merkez üssü, liman kenti Visakhapatnam'ın 260 kilometre güneydoğusuna kadar sokuldu. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın Andhra Pradesh ve Odisha eyaletlerinde etkili olacağını belirtirken, sahil şeridinde deniz suyunun 1,5 metreye kadar yükselebileceği ve alçak kesimlerde su baskınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Afet yönetim birimleri, kasırganın güzergahında 12 milyondan fazla insanın yaşadığını ve tahliye edilmesi gereken yaklaşık 400 bin kişiden ilk etapta 50 bininin tahliye edilerek başka bir bölgeye yerleştirildiğini bildirdi. Tahliyelerin devam edeceği belirtilirken bölgede arama-kurtarma ve acil müdahale ekipleri en üst düzeyde hazır bekletiliyor.