İngiltere'de yaz mevsiminin alışıldık doğa olaylarından biri olan Uçan Karınca Günü, bu yıl şimdiye kadarki en büyüklerinden biri olabilir. Uzmanlara göre dönüşümlü ıslak ve sıcak hava koşulları, milyonlarca kanatlı karıncanın aynı anda gökyüzünü istila etmesiyle sonuçlanabilir.

GÖKYÜZÜNDE DEVASA SÜRÜLER BEKLENİYOR

Haşere kontrol firması Rentokil, yaz aylarında sıcaklık ve nemin dalgalanmasının, karıncaların “evlilik uçuşu” adı verilen senkronize gökyüzü hareketini tetiklediğini belirtti. Bu olay sırasında alates olarak bilinen dişi ve erkek kanatlı karıncalar, çiftleşmek üzere topluca havalanıyor.

Tek bir tarihten ziyade, bu uçuşlar genellikle hava şartlarına bağlı olarak farklı günlerde yaşanıyor. Özellikle yüksek nem, karıncaların uçuş sırasında kanatlarını nemli tutmasını sağladığı için bu yıl sürülerin daha yoğun olabileceği düşünülüyor. Hatta önceki yıllarda bu karınca bulutlarının, radar sistemlerinde yağmur bulutlarıyla karıştırıldığı bile olmuştu.

BİR DOĞA MUCİZESİ Mİ, YAZIN EN BÜYÜK SIKINTISI MI?

Uzmanlar, bu doğa olayının sadece rahatsız edici değil aynı zamanda ekosistem için hayati olduğuna dikkat çekiyor. Uçan karıncalar, toprakta hava sirkülasyonu sağlar, besinleri geri dönüştürür ve kuşlar için önemli bir gıda kaynağı oluşturur.

Çiftleşmeden sonra erkek karıncalar hızla ölürken, döllenen dişiler kanatlarını bırakarak toprağa iniyor ve yeni koloniler kurmak üzere yuvalanıyor.

EVE GİRMELERİNİ NASIL ENGELLERSİNİZ?

Uçan karıncaların yaz akşamlarınızı ve açık hava keyfinizi bozmasını istemiyorsanız, Rentokil uzmanlarının şu önerilerine kulak verin:

- Pencereleri ve kapıları kapalı tutun veya sineklik kullanın.

- Yiyecek artıklarını anında temizleyin, özellikle mutfak ve masa yüzeylerinde.

- Çatlakları ve boru etrafındaki boşlukları kapatın.

- Güçlü deterjanlar kullanarak karıncaların bıraktığı feromon izlerini silin.

- Açıkta yiyecek bırakmayın, evcil hayvan mamaları dahil.

- Çöp kutularının kapaklarını sıkıca kapatın.