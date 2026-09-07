Şili kıyılarındaki Isla Pájaro Uno Adası'nda gemiler aracılığıyla adaya ulaşan ve doğal düşmanı bulunmayan istilacı farelerin neden olduğu ekolojik kriz çözüme kavuşturuldu. Deniz kuşlarının yumurtalarını ve yavrularını hedef alarak bölgedeki vahşi yaşamı tehdit eden kemirgen türü, yürütülen iki yıllık kapsamlı operasyonla adadan tamamen temizlendi.

HELİKOPTERLER VE KARA EKİPLERİ OPERASYONU NASIL YÜRÜTTÜ?

Şili Çevre Bakanlığı ve Island Conservation ortaklığıyla Coquimbo bölgesindeki Caleta Hornos kıyısı açıklarında gerçekleştirilen çalışmada, adanın yaklaşık 70 hektarlık alanı mercek altına alındı. Helikopterler, önceden belirlenen GPS rotalarını takip ederek adanın en sarp noktalarına tonlarca zehirli yem bıraktı. Havadan müdahalenin yanı sıra kara ekipleri de kayalıkları ve çatlakları inceleyerek kemirgenlerin saklanabileceği alanları elle ilaçladı.

2 YILLIK TAKİBİN ARDINDAN ADADA NE DEĞİŞTİ?

Yemleme çalışmasının ardından başlayan ve iki yıl süren saha takip incelemeleri sonucunda uzmanlar, adadaki fare popülasyonunun tamamen sıfırlandığını belirledi. İstilacı türün yok edilmesiyle birlikte, baskıdan kurtulan Peru dalgıç kuşu (Pelecanoides garnotii) gibi türlerin adaya geri dönerek başarılı şekilde üremeye başladığı tespit edildi.