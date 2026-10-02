Dubai’den Tel Aviv’e hareket eden Flydubai uçağında, ikinci pilotun gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı Kaptan Pilot Smit Machchhar’ın cesaretiyle engellendi. Saldırı esnasında aldığı ağır darbelere rağmen direnen Machchhar, kokpit kapısının açılmasını sağlayarak yolcuların müdahalesine imkan tanıdı ve büyük bir facianın önüne geçti.

KOKPİTTE DEHŞET ANLARI VE ACİL İNİŞ

FZ1073 sefer sayılı uçuşta meydana gelen arbede sırasında uçak, iki dakikadan kısa bir sürede yaklaşık 5 bin 300 metre irtifa kaybetti. Kaptan pilotun mücadelesi sayesinde kokpite giren yolcular saldırganı etkisiz hale getirdi. Uçakta yolcu olarak bulunan iki görev dışı pilot, uçağın kontrolünü devralarak Suudi Arabistan’a güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Ağır kan kaybı geçiren Machchhar'a ilk müdahale uçaktaki bir yolcu tarafından yapıldı.

ULUSLARARASI KAMUOYUNDA TAKDİR

Suudi Arabistan'daki ilk müdahalenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne sevk edilen 39 yaşındaki pilot, geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı.

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNDEN KOKPİTE

Eğitimini tekstil mühendisliği üzerine tamamladıktan sonra Yeni Zelanda’da uçuş eğitimi alan Machchhar, 15 yılı aşan havacılık kariyerine sahip. Daha önce görev yaptığı bir uçuşta gerçekleşen doğuma müdahale etmesiyle de tanınan tecrübeli kaptan, gösterdiği soğukkanlılıkla uluslararası düzeyde takdir topladı.