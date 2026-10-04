İnsanlar tarafından Santiago Adası’na getirilen keçiler zamanla hızla çoğaldı. Doğal bitkiler üzerinde yoğun baskı oluşturan keçilerin sayısının artması üzerine, adadaki istilacı popülasyonu ortadan kaldırmak için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

KEÇİLER ADANIN BİTKİ ÖRTÜSÜNE ZARAR VERDİ

Kontrolsüz şekilde çoğalan keçiler, adadaki bitkilerle beslenerek doğal bitki örtüsünün azalmasına neden oldu. Sayılarının artmasıyla birlikte doğal yaşam üzerindeki baskı da büyüdü ve adanın ekosistemi belirgin şekilde değişmeye başladı.

ADADAKİ KEÇİLER NASIL ORTADAN KALDIRILDI?

Başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında Santiago Adası’ndaki on binlerce keçi ortadan kaldırıldı. Çalışmalar, adadaki istilacı keçi popülasyonunun tamamen yok edilmesi amacıyla yürütüldü.

ON BİNLERCE KEÇİ ADADAN TEMİZLENDİ

Operasyonun ardından keçilerin doğal bitkiler üzerindeki baskısı sona erdi. Daha önce yoğun şekilde zarar gören alanlarda bitkilerin yeniden gelişmesi için uygun koşullar oluştu. Keçilerin ortadan kaldırılmasını takip eden yıllarda Santiago Adası’nın bitki örtüsünde belirgin bir toparlanma gözlendi. Keçilerin yoğun biçimde tükettiği bitkilerin yeniden gelişmesiyle adanın doğal örtüsü güçlenmeye başladı.

SANTIAGO ADASI'NDA BİTKİ ÖRTÜSÜ TOPARLANDI

Ekvador’a bağlı Galápagos Adaları’ndaki çalışma, Santiago Adası’nın doğal bitki örtüsünü korumak amacıyla gerçekleştirildi. Keçilerin ortadan kaldırılmasının ardından geçen yıllarda adadaki bitki örtüsünün yeniden yayılmaya başladığı görüldü.