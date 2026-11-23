İngiltere Premier Ligi'nde adeta kabusu yaşayan ve küme düşme hattına giren Manchester United Osimhen'in peşine düştü. Fanatik'e göre İngiliz kulübü, Nijeryalı santrfor için sarı-kırmızılılara yaklaşık 120 milyon Euro bonservis bedeli önerebilir.

POCHETTINO'NUN ÖNCELİĞİ OSIMHEN

Haberde, Michael Carrick ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Mauricio Pochettino'yu getiren Manchester United'ın, Arjantinli çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdiği aktarıldı. Pochettino'nun hücum hattında ciddi bir santrfor eksikliği bulunduğunu yönetime ilettiği ve kadrosunda görmek istediği ilk ismin Osimhen olduğu belirtildi.

11 MAÇTA 10 GOL, 3 ASİST

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen'in güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösteriliyor. Nijeryalı golcü, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.