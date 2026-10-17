İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde son 84 yılın yağış rekorunun kırılmasının ardından sel ve su baskınlarının etkileri devam ederken yeni bir yağışlı hava dalgası yurdu etkisi altına alıyor. İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken İstanbul'da bazı bölgelerde yağışın şiddetini artırması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli, öğle saatlerinden itibaren ise özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirildi.

Cumartesi günü İstanbul'da metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtilirken sel ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM'DAN İSTANBUL'UN BU İLÇELERİNE UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar sabahına kadar fırtına eşliğinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle kent genelinde uyarıda bulundu.

Özellikle Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde bulunan Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ve Fatih ile Boğaz çevresinin dikkatli olması istendi.

AKOM'un tahminlerine göre Anadolu Yakası genelinde metrekareye 50 ila 100 kilogram, İstanbul'un diğer bölgelerinde ise 20 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İLDE KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

İstanbul'un yanı sıra Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu, Burdur, Isparta ve Antalya'da yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak tahmin ediliyor. İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde de kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor.

İSTANBULLULARA 'MÜMKÜNSE EVDEN ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AKOM'da yaptığı açıklamada İstanbul için turuncu kodlu uyarı verildiğini hatırlatarak vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Aslan, şu ifadeleri kullandı: "16 milyon İstanbullu yurttaşımızdan, komşularımızdan mümkünse, mecbur kalmadıkları sürece bu akşamdan itibaren yarın gece yarısına kadar toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, eğer mecbur değillerse evlerinden çıkmadan bu iki günü atlatmalarını rica ediyoruz. İnşallah salı ve çarşamba günü, salı gece ve çarşamba günü yaşadığımız bu büyük felaketi bir daha yaşamayız."

FIRTINA BAZI BÖLGELERDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yağışların yanı sıra birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde; pazar sabahından itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlü kuvvetli fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ 45 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporunda toplam 45 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlandı.

Turuncu kodla uyarılan iller Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova oldu. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak ve Yozgat olarak sıralandı.

BAKAN ÇİFTÇİ: TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarılarına dikkat çekerek tehlikenin henüz sona ermediğini belirtti.

Sakarya'da etkili olan yağışların yol açtığı hasara ilişkin bilgi veren Çiftçi, Ferizli'de metrekareye 275, Karasu'da ise 224 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Çiftçi, yaşanan hasara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sakarya'da sel neticesinde 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar meydana gelmiş durumda. Ulaşımda da aksamalar var. 170 bin kanatlı hayvan telef olmuş, 209 arı kovanı zarar görmüş durumda."