Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde, Sevilla yakınlarında bulunan Aznalcóllar madeninin yeniden faaliyete geçirilmesi için önemli bir adım atıldı. Los Frailes madencilik projesine verilen su deşarj izni, çevre örgütlerinin tepkisini çekti. Projeyi yürüten şirket suyun arıtılarak nehre bırakılacağını savunurken çevreciler, bölgenin geçmişte yaşadığı felaketin tekrarlanmasından endişe ediyor.

17 YILDA 85,5 MİLYAR LİTRE SU BOŞALTILACAK

Plan kapsamında madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan suyun arıtıldıktan sonra Guadalquivir Nehri'ne deşarj edilmesi öngörülüyor. Yaklaşık 17 yıllık dönemde nehre bırakılması planlanan toplam su miktarı 85,5 milyar litreye ulaşıyor.

Bu miktar, yaklaşık 34 bin olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek büyüklükte.

Şirket, deşarj edilecek suyun gerekli arıtma işlemlerinden geçirileceğini ve belirlenen çevresel standartlara uygun olacağını belirtiyor. Ancak çevre örgütleri, maden suyunda bulunabilecek ağır metallerin nehir ekosistemi üzerindeki olası etkilerinin yeterince dikkate alınmadığını savunuyor.

28 YIL ÖNCEKİ FELAKET YENİDEN GÜNDEMDE

Aznalcóllar madeni, 1998 yılında İspanya'nın en büyük çevre felaketlerinden birine sahne olmuştu. Atık depolama havuzunun setinin yıkılması sonucu yaklaşık 7 milyon ton zehirli çamur ve kirli su çevreye yayılarak Guadiamar Nehri'ni kirletmişti. Kirlilik, ülkenin önemli doğal yaşam alanlarından Doñana Milli Parkı'nın yakınlarına kadar ulaşmıştı.

Aradan 28 yıl geçmesinin ardından madenin yeniden açılması için yürütülen çalışmalar, bölgede eski endişeleri canlandırdı.

19 Ekim'de Aznalcóllar Belediyesi, yaklaşık 60 milyon avroya mal olması beklenen su arıtma tesisinin inşasına izin verdi. İzin, çevrecilerin ve bölge sakinlerinin katıldığı protesto gösterisinden yalnızca iki gün sonra çıktı.

Projede yaklaşık 30 kilometrelik bir boru hattı inşa edilmesi ve arıtılan suyun Guadalquivir Nehri'ne ulaştırılması öngörülüyor. Şirket, dört aşamalı arıtma sistemiyle ağır metallerin giderileceğini belirtiyor.

Ancak çevre örgütleri, nehre bırakılacak maddelerin zaman içinde tortularda birikebileceğini, balıkçılığı ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceğini savunuyor. Protestolara çevrecilerin yanı sıra çiftçiler, balıkçılar ve yerel yönetim temsilcileri de destek verdi.

Madeni yeniden açma planını savunan yerel yetkililer ise projenin yaklaşık 460 milyon avroluk yatırım ve 200 ila 300 kişilik istihdam sağlayacağını vurguluyor. Çinko ve bakır çıkarma faaliyetlerinin 2029 yılında başlaması hedefleniyor.