Son aylarda yaşanan doğal afetlerle sarsılan Asya ülkesi Nepal, bu kez şiddetli sel felaketi ve yıkılan dev altyapısıyla gündemde. Ülkenin Gorkha bölgesinde etkili olan aşırı yağışların ardından Budhi Gandaki Nehri saniyeler içinde taştı.

Sel sularının yıkmaması için özel olarak inşa edilen çelik köprü, coşkun akan sulara dayanamayarak saniyeler içinde yerle bir oldu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen dehşet anlarında, dev çelik yapının akıntıya kapılıp kağıt gibi sürüklenmesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Yetkililer, olayda en az 5 kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğunu bildirirken, nehir çevresindeki yerleşim yerleri için acil tahliye uyarısı yapıldı.

ÜLKENİN ALTYAPI GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Nepal Başbakanı Balendra Şah, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin alarm durumuna geçtiğini ve tehlikeli akıntılardan 80'den fazla kişinin sağ kurtarıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay çöken buzul nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ardından gelen bu son sel, ülkede altyapı güvenliğini ve iklim krizinin etkilerini yeniden tartışmaya açtı.