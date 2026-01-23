Japonya'da dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde, 2011'deki Fukuşima felaketinden sonra ilk kez hizmete sokulan 6 numaralı reaktör, işletmeye alınmasından bir gün sonra arıza nedeniyle durduruldu.

Tokyo Electric Power (TEPCO) tarafından işletilen Niigata eyaletindeki dev tesiste teknik sorunların devam ettiği bildirildi.

ELEKTRİK BİLEŞENLERİNDE ARIZA

Kyodo ajansının haberine göre, 2011'deki deprem ve nükleer erime sonrası Mart 2012'de faaliyetleri tamamen durdurulan santralde, dün "nihai denetimin tamamlanmasıyla" 6 numaralı reaktör yeniden faaliyete geçirilmişti.

Daha önce "kontrol çubuğu alarmının devreye girmemesi" sorunu çözülerek reaktör çalıştırılsa da, dün tesiste benzer bir teknik sorun daha meydana geldi. Kontrol çubuklarını çalıştıran cihazın elektrik bileşenlerinde yaşanan arıza sonrası reaktör durdurulurken, sorunun kaynağının araştırıldığı açıklandı.

ENDİŞELER NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

Niigata Valiliği, nükleer kompleks çevresinde anormal düzeyde radyoaktivite saptanmadığını duyurdu. Nükleer fisyonun ayarlanması ve denetlenmesi için kullanılan kontrol çubuklarındaki bu arıza, tesisin güvenliğine yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Japon Denizi kıyısındaki 7 reaktörlü tesis, Fukuşima Dai-İçi'deki nükleer erime sonrası kamu güvenliği ve TEPCO yönetimine yönelik endişeler nedeniyle kapatılmıştı.