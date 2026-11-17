İstanbul Avcılar’da yaşayan Şuse Yılmaz’ın (70) oğlu C.S.’nin, annesini hastaneye götürüp getirmek için verilen yaklaşık 800 bin liralık birikimle otomobil aldıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi. Üvey oğlu tarafından dolandırıldığını öne süren Aydın Yılmaz (53), polise başvurdu.

Yeşilkent Mahallesi’nde yaşayan Şuse Yılmaz’a, eylül ayında rahatsızlanarak gittiği hastanede akciğer kanseri teşhisi konuldu. Beynine pıhtı atması üzerine ameliyat edilen Yılmaz, geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Yılmaz’a bir süre 26 yıllık eşi Aydın Yılmaz baktı. Eşinin de rahatsızlıklarının artması üzerine Şuse Yılmaz, Çatalca’da yaşayan kamyon şoförü oğlu C.S.’yi arayarak yanlarına taşınmasını istedi. C.S. ise hastane işleri için otomobil alınması gerektiğini söyledi.

BİRİKİMLERİNİ OTOMOBİL İÇİN VERDİLER

Yılmaz çifti, altın ve nakit paradan oluşan tüm birikimlerini C.S.’ye verdi. Aydın Yılmaz’ın anlatımına göre, yaklaşık 800 bin lira 19 Eylül akşamı kuyumcu tarafından C.S.’nin hesabına yatırıldı. C.S., Kütahya’nın Simav ilçesinden otomobil aldı.

C.S.’nin kısa süre yanlarında kaldığını anlatan Aydın Yılmaz, sonrasında yaşananları şöyle aktardı:

"Üç gün beni hastaneye getirip götürdü. ‘Benim işim var, işimi görünce geleceğim.’ dedi, gitti. Bir gün aradı, ikinci günü aradı, ondan sonra telefonu engelledi."

"KOMŞULAR ÇORBA, EKMEK VERİYOR"

Üvey oğluna ulaşamadıklarını belirten Aydın Yılmaz, polis karakoluna giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Birikimlerini iyi niyetle verdiklerini dile getiren Yılmaz, parasının iade edilmesini ve zararının karşılanmasını istedi.

Yılmaz, içinde bulundukları durumu, "Komşular çorba, ekmek veriyor. Bir şey olsa param yok" sözleriyle anlattı.