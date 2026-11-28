İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Heidi Ellert-McDermott, gün içinde tükettiği 8 fincan çayın ardından aniden gelişen felç benzeri belirtilerle hastaneye kaldırıldı. İlk etapta inme (felç) geçirdiğinden şüphelenilen kadına, yapılan detaylı tetkiklerin ardından 10 binde bir görülen "hemiplejik migren" teşhisi konuldu.

Dakikalar içinde hafızasını ve hareket kabiliyetini kaybetti

Arkadaş ziyareti sırasında aniden fenalaşan 2 çocuk annesi Ellert-McDermott, bir bacağında hareket kaybı yaşamaya başladı. Mide bulantısının eşlik ettiği krizde, sadece 5 dakika içinde kafa karışıklığı yaşayan talihsiz kadın kendi çocuklarının isimlerini dahi hatırlayamaz hale geldi.

Eşinin ihbarı üzerine 4 saat sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci bulanık olan hastayı ikna etmekte güçlük çekti. Durumun ciddiyeti üzerine takviye ekip çağrılarak acil olarak hastaneye nakledildi.

İnme sanıldı, nadir görülen migren çıktı

Hastanede felç şüphesiyle acil müdahaleye alınan kadının çekilen beyin tomografisi (BT) ve MR görüntülerinde herhangi bir damar tıkanıklığına veya beyin hasarına rastlanmadı. 2 gün süren gözlem ve tetkiklerin ardından doktorlar, vücudun tek tarafında geçici felç, konuşma bozukluğu ve hafıza kaybına yol açabilen nadir bir nörolojik rahatsızlık olan hemiplejik migren tanısı koydu.

Yaşadığı dehşet anlarını İngiliz basınına anlatan Ellert-McDermott, "Bir dakika önce tamamen normal bir hafta sonu geçiriyordum. Sonra bacağımı hareket ettiremedim ve çocuklarımın adlarını unuttum. Migrenin böyle bir tabloya yol açabileceğini asla tahmin etmezdim" ifadelerini kullandı.

Krizin arkasındaki tetikleyiciler: Aşırı kafein, açlık ve magnezyum eksikliği

Daha önce yılda yalnızca bir kez klasik migren atağı geçiren kadının bu denli ağır bir kriz yaşamasında birden fazla faktörün birleştiği tespit edildi:

• Yüksek kafein ve açlık: Düğün konuşmaları yazarak geçimini sağlayan Ellert-McDermott, iş temposuna yetişebilmek için o gün neredeyse hiç yemek yemeden sekiz fincan çay içti.

• İlaç ve mineral dengesizliği: Cilt rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilacın vücudundaki magnezyum seviyesini düşürdüğü belirlendi.

• Sıcak hava: Gündüz sıcağının da eklenmesiyle uyarıcı maddelerin beyin üzerindeki etkisi tetiklendi.

Uzmanlar, özellikle migrene yatkın bireylerde ani kafein artışlarının ve düzensiz beslenmenin ciddi nörolojik atakları tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hayatında radikal değişikliklere gitti

Hastanede damar yoluyla verilen magnezyum takviyesinin ardından sağlığına kavuşan 49 yaşındaki kadın, taburcu olduktan sonra beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdi. Kafeinli çayı ve çikolatayı hayatından tamamen çıkaran Ellert-McDermott'un sonraki kan tahlilleri normal çıktı.

Doktorlar, taburcu edilen hastaya hayati bir uyarıda bulundu: Benzer belirtilerin yeniden ortaya çıkması durumunda bunun sadece bir migren atağı olduğu varsayılmamalı; gerçek bir felç riskini elemek adına vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalı.