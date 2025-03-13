ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), felce yol açabilen Clostridium botulinum bakterisi riski nedeniyle bazı konserve ton balıklarının geri çağrılmasını 2. sınıf seviyesine yükseltti. Tüketildiğinde ciddi fakat geri döndürülebilir sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Geri çağırma, Genova, Trader Joe’s, HEB ve Van Camp markalarının belirli konserve ton balıklarını kapsıyor. Üretici firma Tri-Union Seafoods, hatalı çekme kapaklarının bakterilerin ton balığına sızmasına neden olabileceğini belirtti. Yaklaşık 141 bin kutunun geri çekildiğini duyurdu. Ürünler 25 farklı eyalette satıldı.

MÜŞTERİLERE İMHA EDİN UYARISI

FDA ve Tri-Union Seafoods, tüketicilerin şüpheli ürünleri kesinlikle tüketmemesi konusunda uyardı. Müşterilere iade etmeleri ya da imha etmeleri önerildi. Şirket, geri çağırma sürecinin önlem amaçlı olduğunu belirterek, etkilenen ürünler için müşterilere geri alma kiti ve para iadesi sunuyor.

BOTULİZM NEDİR?

Clostridium botulinum, düşük oksijenli ortamlarda ölümcül toksinler üretebilen tehlikeli bir bakteridir. Bu bakterinin sebep olduğu botulizm, solunum yetmezliği, kas felci ve ölüme yol açabilen ciddi bir gıda zehirlenmesidir. Belirtiler, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve yutulduktan 12 ila 36 saat içinde ortaya çıkabilir. Ancak bazı vakalarda belirtilerin birkaç gün sonra başlaması da mümkün oluyor.