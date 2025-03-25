2016 yılında geçirdiği bir kazanın ardından felç kalan 30 yaşındaki Noland Arbaugh, beynine Neuralink tarafından geliştirilen bir çip yerleştirilen ilk kişi oldu. Beynindeki çip, düşüncelerini bilgisayar komutlarına çevirerek günlük yaşamında ona hiç beklemediği şekilde yardımcı oldu.

FELÇ GEÇİRİP TEKNOLOJİYLE HAYATA TUTUNDU

Arizona'da yaşayan Noland, felç geçirmesinden sekiz yıl sonra Ocak 2024'te Neuralink çipini beynine yerleştirdi. Daha önce benzer teknolojiler geliştirilmiş olsa da Neuralink'in çipi ilk kez bir insana yerleştirildi.

Noland, BBC'ye verdiği röportajda ameliyatın risklerini bildiğini ancak sürecin başarılı olması halinde beyin-bilgisayar arayüzleri konusunda çığır açan bir gelişmenin parçası olabilmekten heyecan duyduğunu söyledi. "Eğer bir şeyler ters giderse bile bundan ders çıkaracaklarını biliyordum" dedi...

AMELİYAT SONRASI ÇİPİN ÇALIŞTIĞI DOĞRULANDI

2016 yılında talihsiz bir dalış kazası nedeniyle omuzlarından aşağısı felç olan Noland, bir noktada artık eğitimine devam edemeyeceğini, çalışamayacağını ve hatta oyun bile oynayamayacağını düşünüyordu. Ancak ameliyat sonrası çipin çalıştığı doğrulandı. Bilim insanları, beyin nöronlarının ekranda aktif hale geldiğini gözlemledi ve Noland, düşünceleriyle bilgisayarını kontrol etmeye başladı.

Zamanla beyin çipiyle daha karmaşık görevleri de yerine getirmeye başlayan Noland; satranç oynamak, video oyunları kontrol etmek gibi daha önce imkansız görünen şeyleri başardı...

Çocukluğundan beri oyunlara ilgisi olduğunu belirten Noland, felç geçirdiğinde bu hobisinden uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Ancak şimdi Neuralink çipi sayesinde arkadaşlarını oyunda yenebildiğini belirterek, "Bu aslında mümkün olmamalıydı ama tam anlamıyla mucize" dedi.

BİLİM İNSANLARI TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan bazı bilim insanları, bu teknolojinin potansiyel tehlikelerine dikkat çekiyor. Beyne doğrudan erişim sağlanması, sadece kişinin yapmak istediklerine değil, aynı zamanda ne düşündüğüne, neye inandığına ve nasıl hissettiğine dair verilerin toplanmasına yol açabilir.

2021 yılında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre ABD'li yetişkinlerin yüzde 56'sı beyin çiplerinin yaygın olarak kullanılması fikrine karşı çıkarken, sadece yüzde 13'ü bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Kalan yüzde 31 ise kararsız kalmış durumda...