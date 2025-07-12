Trabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto Trabzon’a geldi. Bordo mavililer, Cercle Brugge’de forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı Augusto’nun bonservisini 6 milyon Euro’ya aldı.
Trabzon'a ayak basan Felipe Augusto, ilk değerlendirmesini yaptı. Brezilyalı futbolcu "Trabzonspor'u çocukken video oyunları oynarken bile biliyordum. Oyunlarda oynadığım kulüple ve oyuncularla beraber oynama fırsatı bulacağım.
Saha içerisinde her şeyimi veririm. Sahaya çıktığımda elimden gelen en iyisini yapmaya çalışırım. Uzun boylu ve güçlü bir oyuncuyum! İkili mücadelelerde ayakta kalırım." ifadelerini kullandı.