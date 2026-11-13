Zenit forması giyen Felipe Augusto, 15 Kasım'da oynanacak Trabzonspor hazırlık maçı öncesinde eski takımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Championat gazetesine konuşan Brezilyalı santrfor, bordo-mavili ekipte geçirdiği günleri övgüyle anlattı.

2026 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Zenit'e katılan 22 yaşındaki oyuncu, eski takım arkadaşlarıyla yeniden karşılaşacak olmaktan mutluluk duyacağını belirtti. Trabzonspor'un büyük hedefleri olan önemli bir kulüp olduğunu vurgulayan Augusto, karşılaşmanın iki takım açısından da güzel geçmesini umduğunu ifade etti.

MAÇ 15 KASIM'DA GAZPROM ARENA'DA

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak Zenit-Trabzonspor hazırlık karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da yapılacak. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

Augusto'nun eski takımına karşı forma giyip giymeyeceği, maç kadrolarının açıklanmasının ardından kesinleşecek.

15 MİLYON GELİR

Trabzonspor, Augusto'nun Zenit'e transferinden 15 milyon euro garanti bonservis geliri elde etti. Anlaşmada ayrıca 5 milyon avroya kadar performansa bağlı bonus maddeleri yer aldı. Bordo-mavili kulüp, 30 Haziran 2026'da futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.