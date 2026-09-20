Eski Formula 1 pilotlarından Felipe Massa, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İstanbul Park pistinde hayranlarıyla buluştu.

Formula 1'de 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul Park'ta üst üste üç kez zafere ulaşarak "İstanbul'un Kralı" ünvanını kazanan Brezilyalı pilot, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) ev sahipliğinde düzenlenen özel bir etkinlikte TOSFED İstanbul Park'ta hayranıyla bir araya geldi.

Massa, Formula 1 takvimine 2027 yılı itibarıyla yeniden girecek TOSFED İstanbul Park pistinde deneme sürüşü yaptı. Brezilyalı pilot, özel bir spor araçla TOSFED Başkan Yardımcısı Osman Geylan, görme engelli bir hayranı ve etkinliğe katılan 4 kişiyle pistte tur attı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Felipe Massa, İstanbul'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirek, "Bu kadar uzun sürenin ardından buraya gelmek güzel. Tekrar pistte olduğum için çok mutluyum. Dolayısıyla hem sponsorların hem organizatörlerin bu harika pisti tekrardan Formula 1 takvimine dahil etmelerinden dolayı çok mutluyum. Dün tekrar şehri ziyaret etme şansım oldu. İstanbul ile ilgili daha önceden bilmediğim birçok şeyi öğrendim." ifadelerini kullandı.

'BİLETLER HEMEN TÜKENECEK'

Felipe Massa, İstanbul'un Formula 1'in takvimine tekrar dahil olmasının çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Formula 1, zaten her yıl büyüyor. İstanbul'un ve Türkiye'nin tekrar Formula 1 takviminde olması çok iyi bir şey. Biletler satılmaya başladığı an hemen tükenecek. Umuyorum ben de geleceğim ve yarışı takip edeceğim. Bu güzel ve harika ülkede yarışlara ben de destek olacağım." diye konuştu.

İstanbul'da kazandığı yarışların hepsinin çok özel olduğunu anlatan Massa, "Benim için 2006, 2007 ve 2008 yılındaki yarışlar unutulabilir değildi. Hepsi çok iyiydi. İstanbul Park'ın dünyadaki en iyi pistlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu pistte yarışmak çok büyük bir keyif. En özeli bence ilk galibiyetimdi. Çünkü ilklerin her zaman özel bir yanı vardır. 2006 yılında ilk defa İstanbul'da yarış kazandım. Bu benim için unutulmayacak bir andı." şeklinde görüş belirtti.

TOSFED İstanbul Park'ın kolay bir pist olmadığını aktaran Brezilyalı pilot, "Yeni pilotlar burası için özel hazırlanmalılar. Buradaki pistte başarılı olmak için birçok farklı özellik gerekiyor. Burada nasıl bir arabayı süreceğinizi iyi planlamanız gerekiyor." dedi.

Massa, yeni nesil araçların durumuna değinerek, "Yeni nesil araçlar benim zamanımdakilerden daha farklı. Artık araçlar çok daha güçlü. Çok daha kompakt boyutlarda yarışabiliyor. Bu tür araçları kullanmak genelde keyifli oluyor." ifadelerini kullandı.