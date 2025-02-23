Süper Lig'in 25'inci haftasında şampiyonluğun en büyük iki favorisi, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, şampiyonluğun kilidini açacak maçlardan biri olacak.

İki takımın arasında Kadıköy'de oynanan son maçta Galatasaray, ev sahibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişti. Sarı-Lacivertlilerin tek golünü Dzeko penaltıdan kaydederken Galatasaray'ın golleri Livakovic (k.k.), Mertens ve Sara'dan gelmişti.

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA İLK DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

Brezilya'da sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakan 41 yaşındaki Galatasaray efsanesi Felipe Melo da derbiyle ilgili tahminlerini paylaştı. Daha önceki derbilerde Galatasaray'ın farklı galip geleceğini öngören Brezilyalı, bu kez daha temkinli bir skor tahmininde bulundu. Derbinin zor ve her sonuca açık olacağını ifade eden Sambacı, "Bence bu maçı Galatasaray kazanacak. Skor ise 2-1 olacak" şeklinde tahminini paylaştı.