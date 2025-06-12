5 yıldızlı şampiyon Galatasaray transfere de bomba gibi bir start verdi. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği Leroy Sane yarışını kazandı. Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Alman yıldıza iki takım da teklif sunmuştu. Kanarya 12, Cimbom 9 milyon Euro maaş önerdi.

3 MİLYON EURO AZ KAZANACAK

İki takım da sözleşme süresi olan 3 yıla yayılmış toplam 12 milyon Euro imza parası verdi. Leroy Sane; yıllık 3 milyon Euro daha az para kazanacak olmasına rağmen Galatasaray’ı seçti. Bunun ilk nedeni Aslan’ın gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesiydi.

İKİ YILDIZ DA ‘CİMBOM’ DEDİ

İkinci nedeni ise Alman Milli Takımı’ndan arkadaşları Mesut Özil ve Lukas Podolski’nin tavsiyeleri. F.Bahçe’den olaylı ayrı lan Mesut, “G.Saray daha kurumsal, tercihin orası olmalı” yorumunu yaparken, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Podolski, “Kesinlikle G.Saray’a gitmelisin. Orada çok mutlu olacaksın” ifade sini kullandı.