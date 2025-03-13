İmkansız değil... Fenerbahçe, bu gece yarısı başlayıp, cumanın ilk saatlerinde bitecek Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında İskoç ekibi Rangers’a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy’de 3-1 yenildiği rakibinden turu alması için 3 ve daha farklı bir zafere imza atması gerekiyor.

Fenerbahçe’nin 2 farklı galibiyeti duru- munda uzatmaya gidecek karşılaş- mada Rangers’a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet de tur için yeterli olacak. Çeyrek final zor ama imkânsız değil. Yeter ki inanın. Unutmayın, Fener’in ışığı önümüzü aydınlatıyorsa umut hep var.