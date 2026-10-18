Fenerbahçe Futbol Takımı doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio’nun çekilen MR’ında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve gelecek hafta ameliyat edileceğini açıkladı.

Oğuz Çetin ve Ahmet Kulduk’un açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, "Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır. Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar." dedi.

"Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

KULÜP DOKTORU AÇIKLADI: AMELİYAT

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun ameliyat olacağını açıkladı.

Ahmet Kulduk, "Ağrı sürecini bir nevi yönettik rehabilitasyonla ama hani biraz iş uzayınca tabii MR çektirdik. MR sonucunda da diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Bu kıkırdak lezyonu, bizim değerlendirmelerimize göre cerrahi tedaviyle, ameliyatla düzeltilmesi gereken bir lezyondu. Bunun için tabii yine farklı görüşlere de başvurduk. Hem Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer hem de İspanya'da Marco Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını yapan Dr. Leyes'le istişare ettik. Onlar da aşağı yukarı aynı görüşte olduklarını söylediler. Oyuncunun da isteği ve görüşü bu şekilde olunca da hep beraber hem Oğuz hocamıza hem de İsmail hocamıza bu konuda bilgi vererek bu ameliyatı planladık." dedi.