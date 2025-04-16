Fenerbahçe’de sadece bir sezon forma giymesine rağmen taraftarın sevgilisi haline gelen Güney Koreli savunmacı Kim Min-jae, Bayern Münih’te istenmeyen oyuncu konumuna geldi. Bundesliga şampiyonluğu için yarışan Alman devi, yıldız futbolcunun yeni sezonda kadroda olmayacağını duyurdu.

SKY Almanya’nın haberine göre, gelen tekliflerin değerlendirileceği ve oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verileceği belirtildi.

FENERBAHÇE’DEN KİRALAMA GİRİŞİMİ

Savunma hattında sezon sonunda köklü bir değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe, eski yıldızı için resmi adımı atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Kim Min-jae için Bayern Münih’e kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi. Kulüp, stoper hattında önemli bir revizyona gitmeye hazırlanırken, Kim’in yanı sıra Milan Skriniar ve Diego Carlos da kalıcı hedefler arasında yer alıyor.

KISA SÜREDE ZİRVE YAPTI

2019 yılında Çin ekibi Beijing Guoan’dan 3 milyon Euro'ya alınan Kim Min-jae, Fenerbahçe'de sergilediği etkileyici performansla dikkat çekmişti. Güney Koreli savunmacı, 2021’de 19 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olmuş, burada şampiyonluk yaşamıştı. Ardından 2023 yazında Bayern Münih’e tam 50 milyon Euro'ya imza atan Kim, Almanya’da beklentileri karşılayamayarak gözden düştü.

YENİ STOPER HATTI HAZIRLANIYOR

Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, gelecek sezon defans hattını Kim Min-jae, Milan Skriniar ve Diego Carlos’tan oluşturmayı planlıyor. Yönetimin, Kim’in yeniden takıma kazandırılmasıyla savunmayı güçlendirmek istediği belirtiliyor. Taraftar ise eski yıldızın geri dönme ihtimaline oldukça sıcak bakıyor.