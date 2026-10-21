Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de ağırladığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Oğuz Aydın ve Greenwood'un golleriyle ilk 11 dakikada 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90. dakikada Kacor'un attığı golle galibiyeti kaçırdı.

Konuk ekipte Provod, 15. dakikada farkı bire indirdi. Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar taşıdığı üstünlük, Kacor'un beraberlik golüyle sona erdi.

14 YIL SONRA AYNI KAYIP

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Ekim 1990'daki Vitoria Guimaraes karşılaşmasının ardından ilk 11 dakikada iki gol attığı ikinci maçını oynadı. Ancak bu hızlı başlangıç galibiyete yetmedi.

Sarı-lacivertliler, Eylül 2012'de Marsilya ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmadan bu yana Avrupa kupalarında ilk kez iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.

Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan, ardından Aston Villa'ya 6-0 yenilen Fenerbahçe, Slavia Prag'ı mağlup etmesi halinde 2,1 milyon euro galibiyet primi alacaktı. Beraberlik nedeniyle 700 bin euro ile yetinen sarı-lacivertliler, 1,4 milyon euroluk ek gelir fırsatını kaçırdı.

Fenerbahçe'nin üç maç sonunda elde ettiği iki beraberlikten kazandığı toplam prim 1,4 milyon euro oldu.

OĞUZ AYDIN'DAN KULÜP REKORU

Oğuz Aydın'ın maç saati 3 dakika 50 saniyeyi gösterirken attığı gol, Fenerbahçe tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Milli futbolcu, Avrupa kupalarındaki kariyerinde de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Skoru 2-0'a getiren Greenwood ise 20 Eylül'de 8-0 biten Eyüpspor maçındaki iki gol ve bir asistlik performansının ardından gol suskunluğunu bozdu. İngiliz oyuncu, 17 maçta yedi gole ulaştı. Dört de asisti bulunan Greenwood'un toplam gol katkısı 11 oldu.