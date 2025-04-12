Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.
Hazırlıklarını tamamlayan ve bu akşam Sivas’a gidecek olan Sarı-Lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Sofyan Amrabat bileğindeki ağrı, Mert Hakan Yandaş antrenmanda aldığı darbe nedeniyle Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı.
Sarı-Lacivertlilerin kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle: Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.