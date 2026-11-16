Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için orta saha adayları arasında yer alan Andre Luiz'e 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Corinthians, 20 yaşındaki oyuncu için bu rakamın daha da yükselmesini istiyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon başından bu yana takip ettiği Brezilyalı futbolcu, transfer listesinin üst sıralarında bulunuyor. Botafogo'nun Danilo için 40 milyon euro istemesi üzerine Fenerbahçe'nin Andre Luiz'e yöneldiği aktarıldı.

MARINAKIS'İN İKİ KULÜPLÜ PLANI

Andre Luiz'i İngiltere'den Nottingham ve Yunanistan'dan Olimpiakos da takip ediyor. İki kulübün sahibi Evangelos Marinakis'in, genç oyuncuyu kendi futbol yapılanmasına katmak istediği kaydedildi.

Çıkan haberlerde, Marinakis'in Andre Luiz'e önce Olimpiakos forması giydirerek Avrupa'ya uyum sağlamasını, ardından Nottingham'a geçmesini planladığı iddia edildi.

Corinthians ise oyuncuya yönelik transfer rekabetinin bonservis bedelini artırmasını umuyor. Andre Luiz, bu sezon Brezilya ekibiyle çıktığı 42 resmi maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.