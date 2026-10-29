Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından yardımcı antrenör Dirk Kuyt, yeni teknik direktör belirlenene kadar A takımın teknik sorumlusu olarak görevlendirildi. Bu kararla birlikte sarı-lacivertlilerin son 10 sezonda geçici hocalarla geçirdiği süre de öne çıktı: 346 gün, 38 maç.

Sporx'in haberine göre Fenerbahçe'de 2017'den bu yana üçü İsmail Kartal olmak üzere 11 kez teknik adam ayrılığı yaşandı. Kuyt, bu süreçte geçici olarak göreve getirilen beşinci farklı isim oldu.

DÖRT İSİM, YEDİ AYRI DÖNEM

Son 10 sezonda Erwin Koeman, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu, toplam yedi farklı dönemde geçici olarak görev yaptı. Zeki Murat Göle bu görevi dört kez üstlendi.

Sarı-lacivertlilerin geçici teknik sorumlularla çıktığı 38 maç, neredeyse bir sezonu buldu.