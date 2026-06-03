Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin, Sporting CP forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Luís Suarez, başkan adayı Hakan Safi tarafından desteklenen Fenerbahçe projesiyle kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardı. Transfer, önümüzdeki günlerdeki kulüp başkanlık seçiminin sonucuna ve Sporting CP ile ücret konusunda anlaşmaya bağlı olmaya devam ediyor.

Oyuncu ile yapılan anlaşmanın ise 3+1 yıllık olduğu iddia edildi. Sporting formasıyla bu sezon 53 resmi maçta görev yapan Luis Suarez, 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Suarez, milli formayla 11 maçta 5 kez ağları sarstı.