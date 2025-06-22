5-6 Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ile lige merhaba diyecek Fenerbahçe, transferdeki sessizliğini koruyor.



İngiliz yıldız Kyle Walker için girişimlerini sonuçlandıramayan sarı-lacivertliler, rotayı yıldız forvet arayışı için Suudi Arabistan'a çevirdi.



77 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ



Ocak ayında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan 21 yaşındaki yıldız oyuncu Jhon Duran, Suudi Arabistan'a adapte olamadı.



Takımından ayrılma kararı alan genç oyuncu için Avrupa kulüpleri sıraya girerken, transfer yarışında öne çıkan ekiplerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulübün hedef oyuncular arasında üst sıralara yerleştirdiği Duran için ilk girişimlerde bulunduğu öğrenilirken, kiralama bedeli ve Duran'ın yıllık ücretini kapsayan teklifinin 16 milyon euro olduğu ifade edildi.





Kolombiyalı futbolcunun kısa süre içerisinde kararını Fenerbahçe'ye bildirmesi bekleniyor.