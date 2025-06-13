Fenerbahçe ile adidas arasında 5 yıllık forma tedarik sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımları 5 yıl boyunca adidas tarafından tasarlanıp üretilen forma ve ekipmanlarla sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler Puma ile yollarını ayırmasının ardından tercihini Adidas'tan yana kullandı. İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

''Kulübümüz ve adidas, yeniden aynı hikayede buluşuyor. Fenerbahçemiz ile adidas arasında futbol, basketbol, voleybol ve tüm altyapı takımlarımızı kapsayan sponsorluk anlaşmasının resmi imzaları atılıyor.

İlgili anlaşma kapsamında, tüm takımlarımız 5 yıl boyunca adidas tarafından tasarlanıp üretilen forma ve ekipmanlarla sahaya çıkacak.

Anlaşma, hem Fenerbahçemizin bugüne kadarki en kapsamlı resmi tedarikçi anlaşması olması hem de adidas Türkiye’nin aynı anda 3 farklı branşta bir kulübü desteklediği ilk iş birliği olması ile tarihi önem taşıyor.

Yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindeki bu önemli iş birliğimizin imza töreni, 19 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.00’te, Başkanımız Ali Y. KOÇ, Yönetim Kurulu Üyemiz Esin Güral ARGAT, adidas Gelişmekte Olan Ülkelerden Sorumlu Başkanı Dave THOMAS ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan ATALAY’ın katılımları ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

adidas’a büyük Fenerbahçe ailemize tekrar hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.''