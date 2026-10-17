İstanbul’da etkili olan sağanak yağış uyarısının ardından, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği büyük bir merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı dün oynanan Çorum FK - Rizespor mücadelesiyle başlarken, gözler bugün Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ertelenecek mi?

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle bugün Trendyol 1. Lig'deki Ümraniyespor - Boluspor mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.

Bu gelişme gözleri Süper Lig'e çevirse de, müsabakanın ertelenmesine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin stadyum zemininde yapacağı incelemelerin ardından kesin karar verilecek. Yeni bir karar alınmadığı müddetçe maçın planlandığı gibi saat 19.00’da başlaması bekleniyor.

17 Ekim Süper Lig Maç Programı

Bugün Süper Lig kapsamında İstanbul'da oynanacak başka bir müsabaka bulunmuyor.

Diğer şehirlerdeki maçların ertelenmesine dair herhangi bir gündem maddesi yer almazken, 17 Ekim 2026 Cumartesi gününün Süper Lig programı şu şekildedir:

• 13.30 Erzurumspor - Eyüpspor

• 16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

• 16.00 Amedspor - TÜMOSAN Konyaspor

• 19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor