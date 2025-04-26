Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

7 İSİM SINIRDA

Kanarya'da Fred, Kostic, Çağlar ve İrfan Can Kahveci bugünkü maçta kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Amrabat ve Saint Maximin de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FENER'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Mert Hakan, Mert Müldür, Amrabat ile Saint Maximin, Gaziantep maçında forma giyemeyecek. Gaziantep maçı kadrosuna alınmayan Amrabat ve Maximin’in yokluğunda yabancı sınırına takılan Diego Carlos ile Djiku takıma döndü.