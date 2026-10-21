Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında Al-Ittihad, Abdullah Al Dabil Stadyumu'nda Al Ettifaq'a konuk oldu. Karşılaşmanın 73. dakikasında George Ilenikhena'nın yerine oyuna dahil olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Youssef En-Nesyri, mücadelenin gidişatını tek başına değiştirdi.

Oyuna girdikten sonra rakip savunmayı yıpratan 29 yaşındaki forvet, 80 ve 85. dakikalarda peş peşe bulduğu 2 golle sadece 5 dakika içinde skoru 4-1'e getirdi ve takımının galibiyetini ilan etti.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜLER

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Al-Ittihad, 16. dakikada George Ilenikhena'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Al Ettifaq, 34. dakikada Sultan Haroun ile karşılık vererek ilk yarının 1-1 eşitlikle tamamlanmasını sağladı.

İkinci yarıda hücumda yeniden baskı kuran Al-Ittihad, 53. dakikada Houssem Aouar'ın şık vuruşuyla skoru 2-1'e taşıdı. Kalan bölümde sahneye çıkan En-Nesyri'nin dublesiyle sahadan 4-1'lik net bir zaferle ayrılan Al-Ittihad, puanını 20'ye yükselterek 4. sıraya yerleşti. 15 puanda kalan Al Ettifaq ise haftayı 8. basamakta tamamladı.

ARABİSTAN'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın yolunu tutan Faslı golcü, sergilediği form grafiğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu sezon takımıyla Suudi Arabistan Pro Lig'de 9 resmi müsabakada boy gösteren 29 yaşındaki santrfor, rakip fileleri 7 kez havalandırarak takımının en önemli hücum silahı olmayı başardı.