Cumartesi günü Kocaelispor ile puanları paylaşan Fenerbahçe, rotasını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-lacivertliler, 5. haftada 25 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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