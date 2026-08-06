Fenerbahçe, 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Sturm Graz karşılaşmasına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

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