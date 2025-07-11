Fenerbahçe, Belçika ekibi KAA Gent ile İngiliz sol bek Archie Brown'un transferi konusunda 8 ila 9 milyon Euro arasında bir bedelle anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme için el sıkıştığı belirtildi. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; dün Archie Brown, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan devi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Şu ana kadar Milan'dan resmi bir teklif gelmedi. Eğer kısa süre içinde somut bir adım atılmazsa, Archie Brown'un Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

ARSENAL'DAN TROSSARD'A 3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe için bir önemli transfer iddiası da İngiltere'den geldi. Times'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Leandro Trossard ile prensipte anlaştı.

Fenerbahçe'nin, Belçikalı yıldıza 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile henüz anlaşmadığı ve İngiliz ekibinin deneyimli futbolcu için beklentisinin 20 milyon sterlin (23 milyon euro) olduğu yazıldı.

Arsenal'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan Leandro Trossard, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.