Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek oyuncusu Archie Brown ve kulübü Gent ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."