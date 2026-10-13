Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Sidiki Cherif, Coventry City formasıyla Everton karşısında etkili bir performans sergiledi. Genç futbolcu, takımının hücumlarına önemli katkı sağladı.

Mücadelede ilk olarak penaltı pozisyonu kazandıran Cherif, Coventry City'nin maçtaki ilk golüne zemin hazırladı.

PREMIER LİG'DEKİ İLK GOLÜ

Penaltı pozisyonundaki başarısının ardından hücumdaki etkisini sürdüren Sidiki Cherif, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde rakip fileleri havalandırdı. Bu golle Coventry City, Everton karşısında skoru 2-0'a taşıyarak farkı ikiye çıkardı.

Cherif, böylece Premier Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu. Aynı karşılaşmada hem takımının ilk golüne penaltıyla katkı sağlayan hem de ikinci golü bizzat atan genç oyuncu, maçın en etkili isimlerinden biri olarak öne çıktı.