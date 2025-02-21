UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, gergin geçen deplasmandan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe 4. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Savunmada Lucas Hey'in yaptığı pas hatasını değerlendiren Edin Dzeko ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye gönderdi. Golcü oyuncu yerden tek vuruş ile meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

15 DAKİKALIK ARA YARAMADI

5. dakikada tribünlerde oluşan olaylardan dolayı oyun hakem tarafından duraklattı ve 15 dakika aradan sonra maç yeniden başladı.

19. dakikada skora denge geldi. Milan Skriniar geriye kaleci İrfan Can Eğribayat'a oynadı. İrfan Can Eğribayat topu uzaklaştırmak isterken Luis Vazquez araya girdi ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

24. dakikada Youssef En-Nesyri rakip kaleci ile yaşadığı gerginliğin ardından kafasıyla rakibini ittirdi ve yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

ANDERLECHT ÖNE GEÇTİ

İlk yarı 1-1 tamamlanırken 55. dakikada Anderlecht öne geçti. Cesar Huerta'nın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Thorgan Hazard son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Luis Vazquez yerden vuruşunu yaptı ve ağları buldu: 2-1.

YUSUF NEFES ALDIRDI

63. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkteki Skriniar'ın kafayla içeri çevirdiği topa iyi yükselen Yusuf Akçiçek, sert bir kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı: 2-2.

73. dakikada İrfan Can Eğribayat'a tribünden atılan maddeler nedeniyle oyun bir kez daha durdu.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı ve Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk temsilcisi oldu.

Sarı-lacivertlilerin üst turdaki rakibi yapılacak kura çekiminin ardından Olympiakos ile Rangers'tan biri olacak.