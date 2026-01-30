Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmasıyla ilgili resmi süreci tamamladı. Fenerbahçe, ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

KİRALAMA BEDELİ VE DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Hırvatistan basınından Dnevnik'in haberine göre, Dinamo Zagreb bu kiralama için sezon sonuna kadar yaklaşık 250 bin Euro ödeme yapacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer almadı.

MAAŞINDA FEDAKARLIK YAPTI

Transferin dikkat çeken detaylarından biri de Livakovic'in maaş indirimi oldu. Deneyimli kaleci, anlaşmanın gerçekleşmesi adına sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon Euro'luk net maaşının büyük bir kısmından vazgeçti ve neredeyse bedelsiz şekilde oynamayı kabul etti.