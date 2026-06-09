Aziz Yıldırım yeniden başkan oldu, Fenerbahçe; özkaynaklarına geri dönüyor. Öncelikli ve ilk hedefi Süper Lig şampiyonluğu olarak belirleyen sarı-lacivertlilerde Oğuz Çetin, futbolu yönetecek isim olacak. 2019 ve 2024 yılları arasında Türkiye Gelişim Direktörlüğü görevi yapan Çetin, Yıldırım’ın başkan olmasıyla teklifi düşünmeden kabul etti. Aziz Yıldırım’ın seçilmesiyle kulübün lider kazandığını belirten 63 yaşındaki futbol adamı, “Her şey hazır. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe her alanda birlik ve beraberlik içinde özlenen şampiyonluklara uzanacaktır. Başkanımız çok değerli biri. Ben hizmet edeceğim” dedi.

“AYKUT HOCA VARSA VARIM”

Ve Aykut Kocaman’ın hasreti de bitti. Fenerbahçe’de 3 ayrı dönemde görev yapan Kocaman, Ali Koç’un 2018’de seçilmesinin ardından ekibine yapılan veri hırsızlığı iması nedeniyle istifa etmişti. Sarı-lacivertlilerin başında 1 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi kazanan tecrübeli çalıştırıcı, 2021’deki Başakşehir serüveninden beri takım çalıştırmıyordu. Yarın yapılması beklenen mazbata töreninde Çetin ve Kocaman, resmen açıklanacak. Bu arada “Aykut Hoca göreve gelirse çalışırım” diyen Volkan Demirel de teknik ekibe katılacak. Kocaman’ın bir diğer yardımcısı da eski futbolcu Dirk Kuyt olacak.