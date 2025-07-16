Fenerbahçe, transferde rotayı bir kez daha İngiltere Premier Lig’e çevirdi. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki yeni isim Jamaikalı Leon Patrick Bailey... Aston Villa’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, hızı, çevikliği ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, kanat oyuncusu olarak modern futbolda yer alan profile sahip Bailey’i kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim de düğmeye bastı ve Aston Villa’yla temasa geçti. Fenerbahçe, menajer Muzzi Özcan aracılığıyla İngiliz kulübüne teklifini yaptı.

KİRALAMA MASADA

Aston Villa, Bailey için 25 milyon Euro talep etti. Bu rakamı ilk etapta yüksek bulan Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Oyuncunun yıllık ücret talebinde sorun yok. Fenerbahçe, 3 milyon Euro net maaş ödemeye hazır. Görüşmelerin birkaç gün içinde hız kazanacağı öğrenildi. Yıldızının parladığı Bayer Leverkusen’den 4 yıl önce Aston Villa’nın yolunu tutan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 28 maçta 2 gol atıp, 4 asist yaptı.