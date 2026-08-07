YÜKSEK top hakimiyeti, temiz ve kısa paslarla tempo kontrolü, rakibi kendi sahasına hapsetme ve fırsatları verimli değerlendirme. Barcelona değil, Sturm Graz karşısında bunları Fenerbahçe yaptı. %72 top hakimiyeti ve 578’e 515 ile %90 civarı pas isabetinin yanı sıra toplam 17’ye 5 ve 10’a 1 isabetli şut sayıları Barcelona’nın “Topu tut, rakibi yor, boşluk üret, bitir” yaklaşımını anımsattı.

PSG, Lazio, Chelsea ve Benfica kökenli Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio ve Talisca’ya Manchester City ve United’dan Ake ve Greenwood’un futbol aklı, yeteneği ve klası eklendi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8’e girecek kadro kalitesine ulaştı. Üstelik topu sahiplenen, pas organizasyonu güçlü ve rakibi boğan Fenercelona’ya daha üst düzey bir santrfor eklenecek.