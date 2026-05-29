Fenerbahçe camiası 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kilitlendi.

Başkan adayı Aziz Yıldırım, Sözcü TV’de konuşuyor. Sözcü Spor Müdürü Yasin Yıldırım’ın özel konuğu olan Yıldırım’ın camiaya önemli mesajlar vermesi bekleniyor

Aziz Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

(Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması) Faili meçhul meselenin aydınlatılması lazım. O olaydan sonra yabancı oyuncular tedirginleşti. Zor günler yaşadık. Devletimiz ve Adalet Bakanlığı gereğini yapacaktır.

NEDEN YENİDEN ADAY OLDU?

''Ben geçen sene aday olmadım. İmza toplanma 2 binlerdeydi, sayın Ali Koç bana geldi. Haziran'da bu seçimi yapın dedim. Güvenoyu iste diye tavsiyede bulundum. Gençleri teşvik ettim, aday olun diye. Geldik bu seneye. 1 yıllık bir değişim oldu kulüpte. Tasvip etmediğimiz görüntüler oldu kulüpte. 12 yıllık başarısızlık adaylığımın altında yatan en büyük sebep. Buraya tecrübeli ve aklıselim insanların bir araya gelip bu işi yapması lazım. Ben inanıyorum şampiyonluğa. Adaylığımda asıl şey camianın büyüklüğünün hatırlatılması. Fenerbahçeli çocukların okullara rahat gitmesi. Camia kendi eski gücüne dönmüş olması için aday olduk''

3 TEMMUZ'U KİMSE İYİ ANLAMADI

''3 Temmuz'u herkes iyi anlamadı. Ergenekon, Balyoz, casusluk olayları ve Oda Tv hepsi Beşiktaş'tan geçti. Orada suçlanan insanlar yaptıkları işlerden suçlandı. Bize de şike adı altında suçlama yapıldı. Şikede futbolcu yok, idareci yok hakem yok, 'biz kendi kendimize şike yaptık.' Polis fezlekeleri mahkemelerde delil olarak kullanıldı. Ben polise ifade vermedim. Ben ifade vermişim gibi UEFA'ya gönderdiler. FETÖ tüm gücüyle Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yaptı. Böyle bir örgütle Fenerbahçe savaş verdi. 15 Temmuz'a giderken bu mesajlar yerini buldu. Halkın sokağa çıkmasının sebebi Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe ve halk olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti'nin adı değişecekti. Fenerbahçe camiası olayı iyi anladı.''

YAPI OLDUĞUNA İNANIYORUM

''Fenerbahçe camiası 12 yılın sonunda başarı istiyor. Başarısızlığın sebebi yapı olarak gösterdi eski yönetimler, ben de ona katılıyorum. Birlik beraberlik içinde olalım herkesle baş ederiz.''

''Ben liderim, ben başkan olmaya gelmiyorum. Burayı toparlamaya geliyorum. Bölünmeleri toparlayıp, bize karşı operasyon varsa da onları durdurmak için geliyorum.''

''En önemli şeyimiz şampiyon olmak. Bir yıl sonra yine seçim var, şampiyon olursak farklı, olmazsak farklı gözle bakılacaktır. Tarihimizde böyle bir şey yok. En fazla 7 sene var. 12 yıl ağır geliyor, bunu kaldırmak için el birliğiyle çalışıyoruz.''

FENERBAHÇE'NİN EKONOMİK DURUMU

''Sponsorluk paraları kırdırılabilir. Biz de yaptık. Arkadaşlarımız gelecekte Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak projeler üretiyorlar. Dijital banka bile kurabiliriz.''

GALATASARAY'LA NASIL MÜCADELE EDECEK?

''Fenerbahçe geçen sene şampiyon olabilirdi. Forvet olsaydı, takım kaliteliydi. Geçen sene şampiyon olabilirdik. Diğer takımı o kadar büyütmeyin. Biz bugün şampiyon olalım 2 milyon forma satarız. Bizim camia fedakardır. Fenerbahçe'nin kendine özgün bir camia yapısı vardır. Fenerbahçe'nin para sorunu olmaz.''