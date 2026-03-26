Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde aday olacağını duyuran iş insanı Barış Göktürk, Sadettin Saran ve yönetim kurulunu eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktürk’ün yaptığı açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçe’de her şeyi yıkabilirsiniz ama demokrasiyi ve birlikteliği asla yıkamayacaksınız.”

Fenerbahçe Başkanı’na Açık Mektup

Sayın Başkan ve Değerli Yönetim Kurulu,

“Ne sabır ne süre” diyerek yola çıktınız. Fenerbahçe’yi şampiyon yapma iddiasıyla, camiamızdaki değişim ihtiyacının birinci halkası olarak göreve geldiniz.

Ne yazık ki yürüttüğünüz PR ve reklam faaliyetleri, beraberinde gerçek başarıyı getirmedi. Fenerbahçe tarihinin en yüksek nakit kaynak girişinin yaşandığı bir dönemde, tarihin en kötü kış transfer dönemlerinden birini geçirerek hem şampiyonluk şansını hem de camia desteğini ciddi şekilde zayıflattınız.

Sn. Aziz Yıldırım döneminde kazanılan ve Sn. Ali Koç döneminde geliştirilen varlıkların kaynaklarını yanlış yöneterek kulübün önemli değerlerini erittiniz. Yanlış kadro mühendisliği ile Fenerbahçe’yi santrforsuz ve stopersiz bıraktınız.

Bununla birlikte, bizler ve camianın büyük bölümü 2026 yılında seçim yapılmaması yönünde size destek verirken, yılbaşı günü seçim kararı alarak Fenerbahçe’yi belirsizliğe sürükleyen de siz oldunuz. Bugün ise ortaya koyduğunuz performans ve yarattığınız bu belirsizlik nedeniyle camia seçim isterken, siz kendi yarattığınız belirsizlikte kendinizle çelişiyorsunuz.

Trol hesaplar ve viral ajanslarla medya üzerinden yürütülen itibar zedeleme girişimlerinizin ötesinde, sergilediğiniz tavırla camiayı ayrıştırıyor ve Fenerbahçe demokrasisine zarar veriyorsunuz.

1- 11 Mart 2026 tarihinde, Fenerbahçe başkan adaylığımı açıklamamın hemen ardından, yıllardır sahip olduğum ve rüçhan hakkım bulunan locamla ilgili tarafıma tebliğ gönderdiniz.

Kişiye özel ve keyfî bir fiyatlandırmayla, geçen yıl ödediğim bedelin 7 kat fazlasını talep ederek bu hakkımı elimden almaya çalışıyorsunuz. Bu durum, açık bir şekilde başkan adaylığım nedeniyle uygulanan antidemokratik bir yaptırımdır.

Fenerbahçe Başkanlığı makamı, kişisel hesapların görüldüğü bir alan değildir.

Bu makam, itibarı olan ve camiayı temsil edebilecek kişilerin taşıması gereken bir sorumluluktur.

2- Tarafıma gönderilen ikinci tebligatla, 2027 yılı için başkan adaylığını açıklamış bir kişinin Fenerbahçe armasını ve ismini projelerinde kullanamayacağı yönünde ihtarname gönderdiniz.

Bu yaklaşım: yakışıksız, antidemokratik ve kulüp tarihimizde eşi görülmemiş bir uygulamadır.

Fenerbahçe’nin adı da arması da kimsenin şahsi mülkü değildir.

Bu değerler bu camianın tamamına aittir, bu da bizim en büyük zenginliğimizdir.

Kaldı ki siz başkan olmadan önce Fenerbahçe ismini ve armasını “Söz Fenerbahçe” gibi farklı platformlarda defalarca kullandınız. Bugün hangi gerekçeyle bu hakkı başkalarından esirgemeye çalışıyorsunuz?

Bizler, Fenerbahçe ismini ve armasını kullanarak ticari kazanç elde etme peşinde değiliz.Aksine, Fenerbahçe’nin geleceğine ve marka değerine katkı sağlayacak projeler üretmek için emek veriyoruz.

Açık Çağrım:

Sizi bir an önce etik, ahlaki ve demokratik değerlere uygun davranmaya davet ediyorum.

Artık camia içi kavga ve ayrışmanın öncüsü olmaktan vazgeçin.

Ben hiçbir zaman camia içinde kavga etmeyeceğim. Ama camia dışında, Fenerbahçe’nin hakkını savunmak söz konusu olduğunda en ön safta yer alacağım. Sizinle bizim ayrıştığımız en temel çizgi budur.

Ne sabrınız, ne süreniz, ne de demokrasiniz…