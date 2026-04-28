Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı. Sarı-lacivertli kulüp 6-7 Haziran’da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Başkan adayları da netleşmeye başlarken, adaylığını daha önce açıklayan Barış Göktürk, ilk kez konuştu. Sports Digitale açıklamalarda bulunan Göktürk, başkan seçilirse yapacağı ilk işi anlattı.

Göktürk, "İlk olarak Samandıra’daki helikopter pistini kaldıracağız. Oraya helikopterle kimse inmeyecek. Çok paranız varsa helikopter yerine başka yerlere harcayabilirsiniz. Samandıra’ya başkanın gitmesi oradaki ayarları bozan bir şeydir.’’ ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran daha önce birçok kez Samandıra’ya helikopterle gitmişti.

STADI YENİLEYECEĞİZ

Barış Göktürk, Kadıköy’de bulunan Chobani Stadı’nı da yenileceklerini açıkladı. Göktürk, "En önemli konu stadyum inşaatı. Bir an önce stadyum inşaatını yapmak zorundayız. Ben buna kefilim. Bunun garantörüyüm. Stadyumu bulunduğu yerde, Kadıköy'de, yerini terk etmeden, en az 60 bin, belki 65 bine çıkartarak, en az 200 locaya çıkartacağız." dedi.