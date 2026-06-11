F.Bahçe’ye Brahim Diaz piyangosu vurdu. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getiren Real Madrid’in Başkanı Florentino Perez, PSG’den Ousmane Dembele veya Bayern Münih’ten Michael Olise’yi almak istiyor. Bu nedenle Diaz’ın Real’de forma süresi iyice azalacak. Faslı forvet, Real’den ayrılmak için yönetimden izin isteyecek. Sarı-lacivertliler, eline geçen bu fırsatı değerlendirip, Diaz için transfer çalışmalarına başlayacak. Başkan Aziz Yıldırım, geçmiş dönemlerden iyi ilişkileri olduğu Perez ve Jose Mourinho’yla temasa geçecek.

25 MİLYON EURO HAZIR

Yıldırım, Real Madrid’in Diaz transferinde kolaylık sağlayacağına inanıyor. Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız futbolcu için 25 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı’yla boy gösterecek olan Brahim Diaz’ın menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşme yapılacak. Diaz, transfer görüşmelerinin Dünya Kupası sonrası yapılmasını istiyor. Geçen sezon Real Madrid’de 42 maçta süre alan yıldız futbolcu, 17 karşılaşmaya ilk 11’de çıktı. Diaz bu maçlarda 2 gol ve 9 asist üretti.