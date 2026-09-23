Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kolları sıvadı ve projeleri hayata geçirmek için düğmeye basıyor. Sarı-lacivertlilerde pazar günü mali genel kurul yapılacak. Yıldırım ve yönetimi, birçok proje için yetki isteyecek.

İşte üyelerin oylarına sunulacak dev projeler:

1- Can Bartu Tesisleri’nin hazineye ait olan bölümü satın alınacak

Samandıra’daki tesislerin 14 bin 934 metrekarelik kısmı hazineye ait. Yönetim, satın alma işlemleri için görüşmelere başladı. Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde yeni tesisler için çalışmalar yapılıyor, plan ve projeler hazırlanıyor.

2- Kenan Evren Lisesi’ndeki tarihi bina müzeye dönüştürülecek

Aziz Yıldırım’ın bir önceki döneminde kulübe kazandırılan Kenan Evren Lisesi arazisinden de kulübe ciddi bir gelir sağlanacak. Lise arazisindeki tarihi bina Fenerbahçe Müzesi olacak. Öte yandan Maltepe Futbol Akademisi’nde çim sahaların yapımına başlandı. Burada yapılacak projeler hakkında üyelere bilgi verilecek.

3- Stat kapasitesi için alınan izinler üyelere duyurulacak

Stadın büyütme çalışmalarının 1 sene içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Üyelere sunulacak projede kapasite 10 bin kişi artırılacak. Böylece stat kapasitesi 60 bin kişiye çıkacak.

4- Milli Piyango’dan büyük ikramiye kulübün kasasına

Yönetim, kulübe gelir kaynağı oluşturmak için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izni ile 120. yıl piyangosu düzenleyecek. Gerçekleştirilecek organizasyonda araba, buzdolabı, televizyon ve kombine bilet gibi çeşitli hediyeler verilecek.

5- COVE1907’den 150 milyon Euro gelir bekleniyor

Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak “COVE1907” isimli proje hakkında kongre üyelerine bilgi verilecek. Fenerbahçe yönetimi bu projeden 150 milyon Euro gelir bekliyor.

6- Fenerbahçe Üniversitesi’nin geri alınması gündemde

Aziz Yıldırım, kurulması için büyük çaba gösterdiği Fenerbahçe Üniversitesi’ni yeniden kulübe kazandırmayı hedefliyor. Yıldırım, Medicana Grubu ile Fenerbahçe Üniversitesi’nin yeniden kulübe devri için görüşmelerde bulunuyor.

7- Ali Koç döneminde kapatılan kolej yeniden açılacak

Ali Koç döneminde kapatılan Fenerbahçe Koleji’nin yeniden hayata geçirilmesi planlanıyor. Fenerbahçe Koleji, Dereağzı’nda yer alan Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde, havuzun olduğu bölümdeki arazide hayata geçirilecek.

8- Fenerbahçe GYO’daki yatırımlar halka arz edilecek

F.Bahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapıların kurulması ve halka arzı planlanıyor. Ayrıca Fenerium’un halka arzıyla da önemli bir gelir hedefleniyor. Bu projeler Barış Göktürk’ün yapmayı planladığı projeler arasında yer alıyordu.